Muziekwinkel Keymusic woedend op Zeeuwse Bax Music: ‘Bedrijfsspionage’

4500 inschrij­vin­gen voor Ride for the Roses

17:10 GOES - Voor de landelijke Ride for the Roses, die zondag 15 september naar Goes komt, hebben zich tot nu toe 4500 deelnemers ingeschreven. ,,Dat is een mooi aantal, maar er kunnen nog steeds mensen bij", zegt Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding.