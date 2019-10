Musical-Vrienden uit Goes bewandelen met Jekyll & Hyde niet de gemakkelijkste weg

Met het opvoeren van Jekyll & Hyde bewandelt het Goese musicalgezelschap bepaald niet de gemakkelijkste weg. ,,Het is geen Joop van den Ende-musical’’, grapt productieleider Willian Heesters, die de Musical-Vrienden veertien jaar geleden samen met Toine Wevers oprichtte. Echtgenoot Ludo Heesters is vanaf het begin de dirigent. ,,Onze eerste grote productie was The Scarlet Pimpernel’’, vertelt hij. ,,Dat is ook een musical van mijn favoriete componist Frank Wildhorn, net als Jekyll & Hyde. In die zin is de cirkel mooi rond.’’