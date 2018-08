Music at the lake krijgt in de avond kleur op zijn wangen

Niet voor niets is deze middag en avond voor het derde jaar achtereen omgedoopt tot Music at the Lake; een drijvend festivalletje dat in de avond steeds meer kleur op zijn wangen krijgt. Bezoekers zitten op jachten, speedboten of motorbootjes. Of aan wal, op één val de flanken van de haven. Vlissinger Wouter Dert is enthousiast over het festival. Hij wijst naar de bootjes waarvan er een paar verlicht zijn. ,,Dat is toch mooi? Het is hier voor iedereen leuk." Hij wijst naar een stel op een kleedje met een picknickmand. ,,Moet je kijken. Die zijn hier om zes uur spontaan gekomen. Ze zitten er nu nog!"

,,We hoorden de muziek vanaf onze boot'', vertellen Bert en Lidy uit Leiden een eindje verderop. ,,Dan kun je er net zo goed tussen gaan staan." De combinatie van water en muziek is hen niet nieuw: ,,In Leiden heb je net als in Amsterdam de grachtenconcerten. Dan is het drúk! Dan kun je er niet doorheen met je boot, hoor." Zo druk is het in Kortgene niet, zien ze. Lidy: ,,Misschien zijn we verwend."