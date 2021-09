Mountainbikepaden in het Poelbos zijn weer begaanbaar: ‘Nu mag het nog wat uitdagender’

Een kleine twee jaar geleden, net vóór de coronacrisis, kocht Willem Poppe uit Goes een mountainbike. Hij raakte naar eigen zeggen al snel besmet met het mountainbikevirus. ,,Maar waarom zou ik ver weg gaan om te fietsen als hier in het Poelbos een parcours ligt?’’, zegt hij. Maar ja, dat mountainbikeparcours lag er allesbehalve florissant bij. Volgens Poppe had een groepje mannen het in het verleden wel onderhouden, maar waren ze daarmee gestopt. Hij wist hen te enthousiasmeren om het parcours een tweede leven te geven.