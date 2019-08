Motorrijder zwaargewond bij ongeval Kruiningen

Bij het ongeluk, dat rond 16.30 uur plaatsvond, waren twee personenauto's en een motor betrokken. De motorrijder is afgevoerd naar het ziekenhuis in Goes. Onderweg kreeg één van de ingezette ambulances pech. Die ambulance is opgehaald door een bergingsbedrijf.

De weg is wegens sporenonderzoek door de politie afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

De Oude Rijksweg is vanuit Kruiningen richting snelweg dicht. Het verkeer wordt omgeleid. De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie is ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Dit onderzoek is nog altijd gaande.

Diverse automobilisten hebben de afzetting op de Oude Rijksweg (N289) genegeerd. De verkeerspolitie heeft zeker één automobilist bekeurd. Hoe lang de afzetting nog gaat duren, is niet bekend. Bergingsbedrijf Kuzee was even na 20.00 uur ter plaatse en er staat een veegwagen paraat omdat er brandstof en olie op het wegdek is gelekt.