Motorrijder raakt gewond bij ongeval met ambulance

Leger des Heils hoopt dit jaar te beginnen met bouw van nieuw onderkomen in Goes

10:08 GOES - Het Leger des Heils in Goes staat in de startblokken voor de bouw van een nieuw onderkomen op bedrijventerrein Klein Frankrijk. ,,Het is nu wachten op de vergunning van de gemeente’', zegt bouwcoördinator Rien Heijboer.