Motorrijder overleden bij ongeval Kapelle

Podcast Podcast de PZC deze week: plons! Daar ging 3,7 miljoen naar de bodem bij de Grevelin­gen­dam

Hoe goed werkt mijn turbine? Dat hadden fabrikanten van getijdenturbines inmiddels al jaren moeten kunnen uitproberen op de Grevelingendam. Daar begon in 2018 de bouw van een testcentrum voor getijdenenergie. Miljoenen euro’s werden uitgegeven. Maar het testcentrum ligt half afgebouwd op de bodem bij de Grevelingendam. Ernst Jan Rozendaal volgt de kwestie al jaren. Hij vat met Noortje de Kroo in een kwartiertje samen hoe het zo mis kon gaan. Beluister de podcast via pzc.nl of via je favoriete podcast app.

10 juni