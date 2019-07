Motorrijder overleden bij ongeluk op Molendijk Kortgene, pas na geruime tijd gevonden

Politie zoekt getuigen vechtpar­tij op straat in Goes

11:16 GOES - Op de Zusterstraat in Goes is vrijdagavond een 33-jarige man gewond geraakt bij een vechtpartij op straat. De man moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Later op de avond is een 17-jarige jongen uit Kapelle aangehouden, vermoedelijk heeft hij iets met het gevecht te maken.