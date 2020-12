Motorrijder in Goes krijgt 750 euro boete en moet een cursus volgen voor gevaarlijk rijgedrag

Middelbur­ger hoort weer rijontzeg­ging tegen zich eisen

3 december MIDDELBURG - De twee jaar rijontzegging die de 31-jarige Middelburger N. de L. midden maart door de politierechter opgelegd had gekregen, had kennelijk weinig indruk gemaakt. Krap twee weken later zat hij weer achter het stuur en ging het faliekant mis. Een ernstig verkeersongeval was het gevolg.