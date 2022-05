Motorrijder gewond na schuiver bij Lewedorp

De motorrijder reed in de richting van Lewedorp en raakte rond 14.15 uur van de weg. Na een schuiver van 65 meter over het fietspad en de berm, kwam het slachtoffer tot stilstand op de wal van een sloot. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Goes gebracht. De motor is total loss verklaard en is meegenomen door bergingsbedrijf De Moor.