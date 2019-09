Motorrijder gewond bij val op A58

video Broers Jap (82) en Henk (79) na 75 terug in schuilkel­der onder kerk in Rilland

15:46 RILLAND - ,,Is dit alles?” De verbazing over de afmetingen van de stookkelder onder de Bathsewegkerk is groot wanneer Jap Goedbloed (82) de stalen trap afdaalt. Op de keldervloer staat nu een laag vies water. Tussen de rommel springen kikkers weg. ,,Hier moeten de matrassen gelegen hebben waarop we sliepen. De ruimte was toen nog kleiner, want er stond ook nog een grote kachel in.” ,,Heel gek, in mijn herinnering was hier een raam...”, zegt zijn broer Henk, turend naar een blinde muur.