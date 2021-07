Motorracers maken er een grote bende van in Wemeldinge

Boaz uit Goes ging met zijn vrienden op examenreis naar Mallorca en kwam terug met corona

10 juli GOES - Boaz (18) uit Goes voelde zich kiplekker na een examenreis op Mallorca. Hij had er de week van zijn leven, samen met zeven Bevelandse vrienden. De jongens deden bij terugkomst voor de zekerheid een zelftest, want je weet maar nooit. De helft van de groep bleek positief. Nu zit Boaz te balen op zijn kamer. ,,Ik heb mijn diploma-uitreiking gemist.”