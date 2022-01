Motorcrossers zwaargewond in Rilland, traumahelikopter ingezet

Zeeland domineert top 5 van populair­ste fietsrou­tes

MIDDELBURG - De Zeeuwse kust was afgelopen jaar de favoriete bestemming van fietsend Nederland. Dat blijkt althans uit cijfers die het online fietsrouteplatform naar buiten heeft gebracht. In de top 5 van meest bekeken routes in 2021 staan drie Zeeuwse routes. De nummer 1 is een fietsroute door de Noord-Hollandse duinen.

28 januari