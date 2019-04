Mosselhandelaar Krijn Verwijs in Yerseke gaat intensief samenwerken met mosselkwekers

UPDATE 15.00 uur Vlaketun­nel open na urenlange afsluiting door technische problemen

4 april VLAKE - De Vlaketunnel is vandaag in beide richtingen urenlang afgesloten geweest vanwege technische problemen met de bediening. Er ontstonden lange files. Rond kwart voor drie in de middag maakte Rijkswaterstaat bekend dat de tunnel in beide richtingen weer was opengesteld.