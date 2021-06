Mosseldag is ter ziele, maar het wordt deze zomer zeker geen dooie boel in Yerseke

Zelfs in Goes hoef je niet langer dan een jaar te wachten op een sociale huurwoning

23 juni GOES - Ondanks de gekte op de woningmarkt hoeven mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning niet veel langer te wachten op een geschikt huis. De gemiddelde wachttijd bij Beveland Wonen steeg nauwelijks en kwam in 2020 uit op minder dan tien maanden. Met 10,7 maanden is Goes is het meest gewild. In Noord-Beveland kreeg de doorsnee woningzoekende al binnen 7 maanden na de eerste geplaatste reactie de sleutels van hun huurhuis.