Mosselboulevard vervangt geschrapte Mosseldag Yerseke

Verbrede Zandijk kan in 2027 klaar zijn

13:43 MIDDELBURG - Het bedrijfsleven in Reimerswaal overweegt serieus één derde van de 17 miljoen die volgens hen extra nodig is om een poldertracé naar Yerseke aan te leggen op te hoesten. Maar gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat het financiële gat veel groter is en dat het Rijk niet eens wil meewerken aan nieuwe afslagen van de A58.