Mosselboulevard heeft alles in zich om een nieuwe traditie te worden

YERSEKE - Hij had eigenlijk rond deze tijd in Tokyo moeten zijn. Maar in plaats van zich warm te draaien voor de Olympische Spelen, fietste de Middelburgse mountainbiker Milan Vader vandaag over het strakke asfalt van de Havendijk in Yerseke. Aan hem de eer om samen met provinciebestuurder Jo-Annes de Bat de Mosselboulevard te openen.