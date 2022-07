Mossel en oester staan met evenement acht woensdagen extra in de schijnwerpers in Yerseke

met video Skiffie­worlds is een heus WK, maar gezellig­heid en saamhorig­heid voeren de boventoon

KORTGENE - Een luide scheepshoorn loeit over het Veerse Meer en een enorm gejuich stijgt op. Rauwe kreten ter aanmoediging galmen over het water. ,,Come on!” Skiffieworlds 2022 is in volle gang.

