Moordverdachte Lei B. (71) uit Goes pleegt zelfmoord in de cel

TONGEREN (B) - Goesenaar Lei B. (71) is vannacht uit het leven gestapt in zijn cel. Dat schrijven Belgische media. De man is hoofdverdachte voor de moord op zijn vrouw. Het proces in het Belgische Tongeren zou vandaag verdergaan.

De gepensioneerde kleuterjuf Josée Widdershoven werd op 13 december 2009 in de garage van haar woning in het Belgische Vucht gedood met vijf schoten in haar bovenlichaam en hoofd. Ze kwam die zondagavond terug van een avondje met haar beste vriendin. Meteen na de moord zeiden de twee dochters van B. en Widdershoven al dat ‘alleen Lei dit gedaan kon hebben’.

Begin mei veroordeelde de volksjury en het hof van assisen in Tongeren Lei B. uit Sittard tot een levenslange celstraf voor die ‘uiterst brutale en laffe executie’. B. werd bij verstek veroordeeld, want hij was na de moord naar het buitenland gevlucht.

Woonachtig in Goes

B. woonde afgelopen drie jaar in Goes. Een ex van hem, ook woonachtig in Goes, vermoedde dat hij vluchtte vanwege geldproblemen. “Ik denk dat de kosten van de advocaten heel erg hoog zijn geworden”, zei ze in april tegen Het Belang van Limburg. “Hoe erg ik het ook vind voor dat slachtoffer: als men er zeker van was geweest dat hij het had gedaan, dan had men hem nooit bijna tien jaar vrij laten lopen.”

In mei werd hij gearresteerd in Spanje. B. houdt vol dat hij onschuldig is. Hij tekende bezwaar aan tegen zijn veroordeling en kreeg een nieuw proces, dat deze week begon.

Toegetakeld

Dochter C. (38) legde gisteren nog een emotionele getuigenis af. C. verklaarde dat ze er onmiddellijk van overtuigd was dat haar vader Lei zijn jarenlange dreigementen om zijn ex te vermoorden ook heeft uitgevoerd. ,,Mijn moeder lag met haar hoofd op de passagierszetel. Ik ging naar haar toe. Dat was moeilijk omdat ze zo was toegetakeld. Ik heb haar vastgehouden en ik heb haar nog gevraagd of die smeerlap dat gedaan had.” Met luide stem herhaalde C. dat laatste, terwijl ze nadrukkelijk in de richting van haar vader keek. Vader Lei keek haar recht aan en gaf geen krimp. ,,Ik wist onmiddellijk dat hij het had gedaan. Daarna heb ik gezegd dat ik veel van haar hield en dat ze me niet alleen mocht laten.’’