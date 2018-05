Mooiste gebouw van Zeeland: zelfs een combine oogt bescheiden

Andrea Stam (Goes, 1983) studeerde bouwkunde aan de hogeschool in Vlissingen en architectuur aan de Technische Universiteit in Eindhoven. In 2009 kon ze bij Bouwraadhuis aan de slag. Sinds afgelopen januari is ze zelfstandig. ,,In deze sector vind je niet veel vrouwen'', zegt ze. ,,Hoe technischer, hoe minder vrouwen. Ik voel me wel thuis in die wereld. De directheid van mannen, daar houd ik wel van.''



Ze ontwierp meerdere bedrijfsgebouwen, zoals het administratiekantoor Compurad in Middelburg en de orthopedische instrumentenmakerij Gardeslen in Goes. En, niet te vergeten, proeverij en winkel de Oesterij aan de rand van de oesterputten in Yerseke. Ze vertelt enthousiast over de houten bekleding van het pand, die doorloopt in de terrassen.