Monument Yerseke beschadigd door zwaar vuurwerk

Boos, verdrietig, en teleurgesteld zijn ze bij de Koenckelpot-fanfare in Yerseke nu ‘hun’ monument op het Kerkplein vernield is met zwaar vuurwerk.

Vermoedelijk is het monument in de Oudjaarsnacht beschadigd. Helemaal zeker is dat niet want de vernieling werd pas afgelopen weekend ontdekt, vertelt René Rammeloo van de Eerste Yerseksche Koenckelpot Fanfare. ,,Het staat er al heel lang en er is eigenlijk nooit wat mee gebeurd. Daar waren we ook heel blij mee want het is best een kostbaar ding.”

Vuurwerkbom

Het monument - dat bestaat uit een stenen tafel met daarop acht stalen koenckelpotten - werd ruim tweeëntwintig jaar geleden aan de gemeente Reimerswaal geschonken ter ere van de millenniumwisseling. Rammeloo: ,,Het zal door een redelijk zware vuurwerkbom beschadigd zijn, want het roestvrijstaal is heel erg stevig. In één van de potten zit wel een gat en deze is losgekomen. Dit gaat weer een hoop geld kosten en, wat hebben we er aan?”

Het monument is ontworpen door kunstenaar en medelid Wim Bakker. Kees van den Berge maakte het. Waarschijnlijk zal hem ook gevraagd worden om het te herstellen, zegt Rammeloo. Hij verwacht dat het monument dan wel even weg zal zijn. ,,Het zal helemaal uit elkaar moeten. Destijds is het ook heel veel werk geweest om het te maken.”

Camerabeelden

De hoop bij de fanfare is gevestigd op camerabeelden van het nabijgelegen restaurant De Oesterbeurs. ,,Hopelijk levert dat wat op", zegt Rammeloo. ,,Want er lag uiteraard geen briefje bij met de naam van diegene die dit gedaan heeft. Ongelukjes gebeuren, mensen of kinderen doen soms onverstandige dingen, maar het is ook belangrijk om dan je verantwoordelijkheid te nemen en het netjes op te lossen.”