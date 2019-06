Montmartre in Goes, daar hoort wijn bij

GOES - Schilderijen, sneltekenaars en Franse chansons: het Goese centrumgebied was zaterdag een dagje Montmartre, naar de Parijse kunstenaarswijk. Met mediterrane temperaturen én wijn. Gemaakt door het Zeeuwse wijnmakersgilde Luctor et Fermento.

De meeste passanten zullen wel een proefglaasje aangeboden gekregen hebben in de Korte Kerkstraat. Acht man sterk geeft het wijnmakersgilde daar uitleg over hun hobby en het amateurgilde, dat honderd man sterk is.

Quote Kennissen van ons maakten zelf vlierbes­sen­wijn. Voor twee kwartjes de fles! Wim de Moor

Wim de Moor begon begin jaren tachtig met zelf wijn maken, vertelt hij naast de kraam van het gilde. Op fluistertoon: ,,Weet je waarom? Omdat mijn vrouw zoveel dronk. Kennissen van ons maakten zelf vlierbessenwijn. Voor twee kwartjes de fles! Maar al het werk dat erin zit moet je niet rekenen. Dat is de hobby, dat is de lol."

Luctor et fermento

Hij moet nog steeds lachen om het Latijnse woordgrapje in de naam van het gilde. Fermento komt van fermenteren, een proces waarbij suiker wordt omgezet in alcohol.

Op zo'n dag als vandaag staat De Moor met zijn gildecollega's maar al te graag op Montmartre. Want er zijn steeds minder braderieën, merkt hij op. ,,Het schaapscheerdersfeest in Nisse wordt niet meer gehouden omdat ze geen mensen hebben. In Oudelande is het nog maar om het jaar. In Oud-Sabbinge alleen van vijf tot acht 's avonds en zonder kramen! En in Kapelle komen we niet meer: dat is zo commercieel. Telefoonhoesjes. Sportsokken. Noem maar op. En hier heb je dat niet.”

Tweede editie

Hier is de tweede editie van Montmartre in Goes. Een initiatief van de stichtingen En-Passant, Cultureel Westlicht, en Manhuistuinconcerten. De kunst- en creatiefmarkt telt ongeveer zeventig kramen in het gebied rond de Singelstraat. De katholieke en Grote Kerk zijn ook open deze dag, en met hun koele temperatuur een mooi schuilplekje voor wie de zon even beu is.

De Moor schiet vanachter zijn kraam de straat op en houdt een vrouw staande. ,,U komt terug voor mij", houdt hij haar voor. ,,Nee? Voor de wijn dan?” En voilà, weer een proefpersoon. Letterlijk in dit geval, want de wijnmakers laten maar wat graag hun wijn proeven. Of die nou van appel, vlierbessen of druiven gemaakt is.