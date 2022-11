Molentour: ‘Ik hoor iedere keer weer wat nieuws’

Papineau Salm is op werkbezoek in Heinkenszand want Vereniging De Hollandsche Molen bestaat volgend jaar honderd jaar. En in aanloop daar naar toe bezoekt hij honderd molens, kris kras verspreid door Nederland. Vandaag stond het 66ste molenbezoek gepland, en omdat hij altijd per openbaar vervoer reist, stapte hij ’s ochtends al op tijd in de trein om naar Heinkenszand te gaan. De laatste kilometers moesten met een stevige Zeeuwse bries tegen op fiets worden afgelegd. ,,We hebben wel een route genomen die een beetje in de luwte lag”, verklapt secretaris Bas Quist van De Vijf Gebroeders die Papineau Salm vanaf het station in Goes heeft opgehaald.