Modelbouwshow wil blijven vernieuwen

GOES - Twee dagen per jaar veranderen de Zeelandhallen in Goes in een walhalla voor modelbouwers. Eind deze maand is het weer zover. Plastic is dit jaar het centrale thema van de populaire Modelbouwshow. ,,Want dat is weer hartstikke populair'', zegt organisator Jan van 't Veen.

Het valt volgens hem niet mee om elk jaar een vorm van modelbouw te bedenken die net wat meer aandacht krijgt dan anders. ,,In feite hebben we nu alles wel een keer gedaan.'' De Goesenaar heeft daarom besloten de plastic modelbouw nog eens extra voor het voetlicht te brengen. ,,Dat zit in de lift'', weet hij. ,,Heel veel mensen gaan weer aan de slag met bouwpakketjes. Je ziet ze soms zelfs liggen bij de Aldi of de Lidl.''

Natuurlijk zijn alle andere vormen van modelbouw op zaterdag 24 en zondag 25 februari ook weer vertegenwoordigd op de grootste modelbouwshow van de Benelux. Modelspoorbanen, boten, auto's, vliegtuigen... te veel om op te noemen. De Oosterscheldehal staat weer helemaal in het teken van Lego.

Kleine dip

De beurs trekt gemiddeld 10.000 bezoekers, al was er vorig jaar een kleine dip. Veel zat tegen. Op de zaterdag was het erg mistig en door een ongeluk op het spoor reden er geen treinen. ,,Bovendien hebben we de naweeën van het jaar ervoor gevoeld'', zegt Van 't Veen. Toen moest de Modelbouwshow noodgedwongen deels in tenten worden gehouden, omdat er vluchtelingen werden opgevangen in de Zeelandhallen. ,,Dat is niet bij alle bezoekers goed gevallen'', weet de organisator. ,,Met name het Lego-festijn moest het met veel minder ruimte doen. Ik heb het idee dat daardoor vorig jaar mensen zijn weggebleven, ondanks dat toen alles weer normaal was.''

Van 't Veen vindt het belangrijk om te blijven vernieuwen. En dat lukt, ondanks dat de beurs aan zijn 26ste editie toe is. Zo zijn er zeven nieuwe modelspoorbanen, is er voor het eerst een miniatuur dierentuin en wordt het circus een stuk groter. Uit Vlaanderen komt een man met een auto die helemaal van hout is gemaakt (foto). De pendelbus die rijdt tussen het station en de Zeelandhallen is dit jaar een hele speciale: een oldtimerbus van de RTM. ,,Een ritje met die bus is al een belevenis op zich'', zegt de organisator.

Er zijn ook weer veel Zeeuwse deelnemers. Zo komt Ad Vink uit Wemeldinge voor de vijfde keer met zijn 13 meter lang modelspoortraject Hilversum-Utrecht. Hij wil onder meer laten zien hoe gevarieerd modelbouw is. ,,De treintjes laten rijden is in feite maar een beperkt onderdeel. Je bent met van alles bezig. Elektronica, schilderen, houtbewerking...''