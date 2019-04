Modderhappen, ringrijden en sjoelen: de Bevelanden en Tholen vierden Koningsdag

Rilland

Als je als jonge Rillander je fiets hebt versierd, doe je dat niet voor niks. Na de plichtplegingen bij De Nieuwe Vliedberg (volksliederen en oranjebitter) begint een luidruchtige en feestelijk uitgedoste menigte aan een route die zo ongeveer elke straat in het dorp aandoet. Imme (12) en Dido (8) hebben het slim aangepakt. Met hulp van vader Patrick knutselden ze een Koningdagmobiel rondom een elektrisch aangedreven hoverboard. ,,Ik heb meegeholpen met zagen, versieren en het schilderen van de bordjes", zegt Imme. ,,En ik heb de ballonnen opgeblazen", vult Dido aan, die met een smartphone en boxje voor de muziek zorgt. Koningsdagliedjes? ,,Nee, hardcore!", grijnst ze.

Volledig scherm Imme en Dido rijden op een zelf geknutselde hoverboard-mobiel met de optocht mee. Op de achtergrond de nieuwe poort, die door het Klusteam is gemaakt. © Joeri Wisse

Tholen

Voor eetcafé Hart van Tholen zit Ben Brugman op het terras. Hij is net begonnen aan het eerste biertje. ,,Hier lopen hele handige verkopers rond. Op Koningsdag begin in niet voor twaalf uur aan het bier, maar volgens de bediening is het vast ergens op de wereld al wél twaalf uur geweest", lacht hij. De drijvende kracht achter het ringrijden op de Markt kijkt tevreden naar de voornamelijk uit Walcheren afkomstige ruiters. ,,Op Tholen zijn twee ringrijders, waarvan er één vandaag meedoet. Nee, het leeft hier niet zo als op Walcheren.” Desondanks trekt het spektakel -dit is het zevende jaar- toch gemiddeld zo’n 1600 toeschouwers op het drukste moment. ,,Dat worden er vandaag misschien 800. Doordat de activiteiten van de Oesterputten naar de Meulvliet zijn verplaatst, missen we wat aanloop.”

Volledig scherm Organisator Ben Brugman zit net aan z’n eerste biertje. Hij vindt het jammer dat vanwege het weer een deel van de andere Koningsdagactiviteiten van de Oesterputten zijn verplaatst naar de Meulvliet. Daardoor is er ook veel minder publiek bij het ringrijden. © Joeri Wisse

Kamperland

Koningsdag in Kamperland is elk jaar een beetje anders. Vandaag staat er voor het eerst een Sjoelkampioenschap op het programma. Door de harde wind is de activiteit, net als de vrijmarkt en de balonnenclown, verplaatst van het Alexiaplein naar het Casembroothuis. Jolien Wilderom is één van de deelnemers. ,,Nee, ik heb niet thuis geoefend. Maar met de familie houden we altijd met Kerst sjoelwedstrijden. De laatste keer ben ik derde geworden!” Pat Passchier van de Oranjevereniging vertelt wat er nog meer nieuw is dit jaar. ,,De legervoertuigen van Y-cie. Die trekken heel wat bekijks. En vanmorgen hadden we na het volkslied een confettikanon in plaats van dat er ballonnen opgelaten werden. Dat mag niet meer en dat is eigenlijk maar goed ook.”

Volledig scherm Pat Passchier met de prijzen voor het Kamperlands Sjoelkampioenschap. Veel activiteiten zijn vanwege de harde wind naar binnen verplaatst. © Joeri Wisse

Kloetinge

Het had niet veel gescheeld of er was dit jaar helemaal niets te doen geweest in Kloetinge. Gelukkig werd de oranjevereniging nog net op tijd nieuw leven in geblazen met nieuwe vrijwilligers, honderden nieuwe leden en tal van nieuwe activiteiten. Eén van die onderdelen is de Kloetingse Landrover Obstakel Run. Rick Sturm (23) legde maar liefst zes loodzware rondjes af. ,,Als ze zo'n leuke activiteit organiseren, kun je toch niet na drie rondjes stoppen”, vindt hij. De laatste ronde was het zwaarst. ,,Ik voel het nu wel in m'n benen. Vooral het lopen door de sloten is erg zwaar.” Organisator Nadja Bastiaansen is meer dan tevreden. ,,Vooraf hadden zich 28 mensen aangemeld, maar uiteindelijk hebben we meer dan 60 deelnemers gehad.” Voor Rick is nu tijd om te douchen. ,,Daarna een rondje met de helikopter en dan misschien ook nog wel een biertje.”