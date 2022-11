Misverstand zorgde voor ‘lelijke’ elektriciteitskast op groen plein in Wolphaartsdijk, nog geen oplossing

Toen netbeheerder Stedin begin dit jaar een aanvraag indiende voor het plaatsen van een transformatorhuisje aan het Wolfertsplein in Wolphaartsdijk (ook wel het groene dorpsplein genoemd) is de gemeente bij de beoordeling daarvan uitgegaan van een kleine kast. Toen in juni echter een grote elektriciteitskast werd geplaatst, was de consternatie in het dorp groot. Veel inwoners en de dorpsvereniging vinden de plek onacceptabel. Ze vinden dat de kast het groene dorpsplein verpest. Bovendien werd de social sofa (de mozaïekbank) er pardoes voor opzij gezet. De gemeente geeft nu aan dat ze de impact niet had voorzien, ze ging tenslotte uit van een kleine kast. ,,Om die reden zijn omwonenden niet vooraf geïnformeerd”, laat een woordvoerster weten. Om dit soort misverstanden in de toekomst te voorkomen, hebben de gemeente en Stedin nu betere afspraken gemaakt. Maar goed, de kast in Wolphaartsdijk staat er al.