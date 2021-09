Misschien tóch gratis parkeren op de woonboulevard in Goes

Schapenwol is geen lor meer waard: ‘Het scheren kost me meer dan het opbrengt’

3 september WAARDE - De tijd van wollen kriebeltruien is allang vervlogen. Tegenwoordig kiezen we liever een truitje van synthetische stoffen of - als we dan toch voor wol kiezen - eentje van wol van het zachte Merinoschaap uit Australië. Nederlandse wol is uit, weinig tot niets meer waard en belandt in het ergste geval bij de vuilnis.