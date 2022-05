Misschien ben jij wel de geschikte burgemeester voor Kapelle: acht redenen waarom je moet solliciteren

1. Wonen waar je maar wil

Toegegeven: als je in een stad wil wonen, kun je je pijlen beter richten op een andere gemeente. Maar verder biedt de gemeente Kapelle de meest uiteenlopende mogelijkheden. Je kunt je in Kapelle zelf vestigen, vlakbij en tussen een enorm aantal winkels en voorzieningen. Aan het water gaan wonen kan ook, dan kies je voor Wemeldinge. Zoek je de rust en de weidsheid van het platteland? Dan kun je in Schore terecht, of - nóg landelijker - in Eversdijk. De keuze is reuze.