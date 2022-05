Mirjam Wiskerke uit Oudelande wint prijs met melding over late koekoek

Rechter zet streep door boete voor biertje op straat in Goes: ‘Het was niet duidelijk dat het niet mocht’

GOES - Een boete van 100 euro, omdat hij met een geopend flesje bier op straat liep in Goes. Een man die het daar niet mee eens was, krijgt gelijk. De rechter zet een streep door de boete.

