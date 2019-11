Minister wil geen 25 miljoen uitgeven aan Zanddijk Yerseke

Lewedorp viert zeker carnaval: liefst in hersteld dorpshuis, desnoods in een tent

21 november LEWEDORP - Als alles meezit, is de grote zaal van de Zandlôôper in Lewedorp met carnaval weer open. De zaal annex gymlokaal is al een half jaar dicht omdat de vloer niet veilig is. Het herstel kost 100.000 euro.