Minister wil geen 17 miljoen uitgeven aan Zanddijk Yerseke

Televisie­to­ren in Goes kleurt oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

12:06 GOES - De televisietoren in Goes kleurt van aanstaande maandag tot en met dinsdag 10 december oranje. De gemeente Goes sluit zich aan bij de internationale campagne ‘Orange the World’, bedoeld om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen.