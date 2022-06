Mini-sinkhole in Kloetinge: gemeente ziet het niet snel nog eens gebeuren, maar houdt het in de gaten

Desondanks houdt ze de situatie wel in de gaten. ,,Mocht het nog eens gebeuren, dan gaan we verder onderzoeken waar het door wordt veroorzaakt om het zo te kunnen herstellen’’, aldus een woordvoerster.

Dinsdagochtend ontdekte een bewoonster een verzakte stoeptegel bij het bruggetje. Toen hij werd weggehaald bleek er een behoorlijk gat onder te zitten. De gemeente laat desgevraagd weten dat er meerdere oorzaken kunnen zijn. ,,Dat is niet met zekerheid vast te stellen. Een dergelijke verzakking is op deze locatie niet eerder voorgekomen. De kans is groot dat het bij een éénmalig effect blijft.’’

De gemeente heeft na de ontdekking meteen een afzetting rondom het gat gezet. Later is het gedicht, zodat bewoners er nu weer veilig over de stoep kunnen lopen. Onder een bericht op Facebook over het voorval zegt een oud-bewoonster van de wijk overigens dat iets soortgelijks vijftien jaar geleden al eens is voorgevallen.