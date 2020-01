Minder hard op de Deltaweg bij Goes, maximum snelheid permanent naar 100

Potje voetballen en over de bijbel praten: Leerlingen Calvijn College verruimen hun blik over vluchtelin­gen

27 januari KRABBENDIJKE - De wereld is groter dan de gemeente Reimerswaal. Reden dat twaalf leerlingen van het Calvijn College in Krabbendijke over vier weken naar Sicilië vertrekken. Om daar met gestrande Afrikaanse vluchtelingen te praten over de bijbel en een potje te voetballen.