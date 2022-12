Mina Vette viert honderdste verjaardag: ‘Heweun deuhan’

Mina mag tegenwoordig dan wel in Lewedorp wonen, in De Kraayert, ze verbleef het grootste gedeelte van haar leven in de Zak van Zuid-Beveland. Ze groeide op in Het Vleugelhof, een boerderij net buiten ’s-Heerenhoek. Na haar trouwen met Pier verhuisden zij naar de Borsselsedijk. Ze kregen er drie kinderen.

In die jaren werkte Mina hard, droeg zorg voor de kinderen én dertig jaar lang de vader van Pier, die bij hen inwoonde. Ook was zij het die de zeven koeien verzorgde: dagelijks twee keer melken en dat zeven dagen in de week. Vanwege de uitbreiding van ’t Sloe wachtte het gezin-Vette een nieuwe verhuizing: terug naar ’s-Heerenhoek, waar het neerstreek aan de ’s-Heerenhoeksedijk. Pier overleed in 2014, Mina bleef er nadien nog vijf jaar wonen.

Breien: graag, maar alleen voor familie

Een dubbele enkelbreuk deed haar echter in een rolstoel belanden met de verhuizing naar De Kraayert tot gevolg. Ze heeft het er naar haar zin en gaat trouw naar de tweewekelijkse kerkdienst, of die nou een katholieke of hervormde insteek heeft. Ook de breinaalden pakt ze graag op: sokken of een sjaal voor familie of kennissen breit ze graag. Maar liever niet voor een ander. ,,Dan kan ik het hele huishouden wel gaan doen, daar begin ik niet aan.”

Af en toe gaat ze nog op pad, dan huren haar drie kinderen een speciale auto via De Zonnebloem. Om de paar weken rijden zij een rondje. Haar landbouwhart spreekt dan gemakkelijk, weet zoon Ronny. ,,D’r sti nog pejen en ’t ei hevrôren!’