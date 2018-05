Mina van de Sande viert honderdste verjaardag

Ze is geboren in Kattendijke ('Daar is het ook mooi'), maar woont al sinds 1953 in het dorp Borssele na haar huwelijk met bakker Van de Sande. Die bakkerij zat op de hoek van het Plein en de Noordstraat. Haar man stond in de bakkerij, zelf deed Mina de boekhouding en de winkel. Nog altijd woont ze in hetzelfde pand, aan het Plein. Het liefst zit ze in haar stoel bij het raam: ,,Er is zo'n heerlijk mooi uitzicht." Ondanks haar leeftijd is ze nog behoorlijk actief. Als de ouderensociëteit een bingo, etentje of uitje houdt, is ze er bij. Ook koersballen doet ze nog wekelijks, in de Jeugdhoeve in 's-Heerenhoek.