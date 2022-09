Milieustraat Goes naar andere plek, toekomst van die in Kapelle en Borsele onzeker

De nieuwe milieustraat zou wel eens een regiofunctie voor heel de Bevelanden kunnen krijgen. Binnen het Olaz (het samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afval) wordt volgens Veldhuizen nagedacht over het opzetten van een aantal zogeheten circulaire ambachtscentra in Zeeland. Je zou zo’n ambachtscentrum een ‘milieustraat-plus’ kunnen noemen. ,,Mensen kunnen daar natuurlijk nog gewoon hun afval kwijt, maar er vinden ook activiteiten plaats op het gebied van demontage en kringloop’’, aldus de wethouder. ,,Misschien kunnen er wel mensen aan het werk die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.’’ De gemeenten in Zeeland moeten volgens Veldhuizen nog besluiten of ze de komst van zulke ambachtscentra steunen. Mochten ze dat doen, dan lijkt Goes de aangewezen plek om het Bevelandse ‘afvalcentrum’ te worden.