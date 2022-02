‘Mijn hond Bjarke en mijn plantjes bezorgen me leuke contacten en gesprekjes’

,,Het was echt tijd om Bjarke even uit te laten. Ik zat een ochtendje lekker te puzzelen aan zo’n puzzel van duizend stukjes. Nu is het fijn samen buiten te zijn, even de kou in. Ik ben heel blij met Bjarke, het is een Finse Lap, een hele lieve hond. Zijn naam is Noors en betekent ‘wolfje’ en het is ook de naam van een rune-teken dat staat voor ‘wederopstanding’. Bjarke is meer dan mijn huisdier, hij is een echte Zeeuwse bezoekhond. Hij gaat geregeld langs bij bijvoorbeeld oudere of eenzame mensen. Mijn dochter neem hem dan mee. Zij is vrijwilliger bij stichting DjoDjo die zulke bijzondere bezoeken regelt. Zij haalt Bjarke dan op, ze woont hier vlakbij in Driewegen. Zo’n Finse Lap is een heel sociale en rustige hond. Bjarke vindt het ook echt fijn om mensen één voor één te groeten. Hij geeft ze echt aandacht.”