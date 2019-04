Mijlpaal voor 380kV-lijn Borssele-Rilland: de eerste hoogspanningsmast is (bijna) af

‘Wietdorps­huis’ de Meiboom in Krabbendij­ke is weer open

24 april KRABBENDIJKE - Dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke is weer open. De verzegeling werd vanmorgen verwijderd. Burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal had het pand laten afsluiten nadat in december 500 wietplanten onder het podium werden aangetroffen.