Middelburger raakt auto kwijt omdat hij onder invloed was van drugs

De man werd om een uur of half een aan de kant gezet. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed was van methamfetamine. Ook had hij vermoedelijk gedronken, was de auto niet APK-gekeurd, niet verzekerd en had hij geen rijbewijs. Een arts heeft bloed afgenomen. Dat wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Als de uitslag bekend is, beslist de Officier van Justitie wat er verder gaat gebeuren.