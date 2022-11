Middelburger (25) belandt in sloot bij Rilland

De Colijns­plaat­se kerk staat eindelijk in de steigers, met dank aan een gemeente­lij­ke subsidie

De dorpskerk van Colijnsplaat wordt opgeknapt. Dat is mede te danken aan de gemeente, al was dat niet eenvoudig. ,,Het was een lange zoektocht naar de mogelijkheden”, bevestigt wethouder Adrie van der Maas.

18 november