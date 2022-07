Middelburger (23) ontkent dat hij opdracht gaf om Onur (24) uit Goes neer te schieten

J. is één van de twee mannen, die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Baglan op 27 januari van dit jaar. De andere verdachte is de 25-jarige, eveneens uit Middelburg afkomstige A.H. Het Openbaar Ministerie klaagt het duo aan voor moord dan wel doodslag en mishandeling.

Onur Baglan werd neergeschoten op de parkeerplaats aan het Geldeloozepad in Goes, vlak bij sportpark Het Schenge. Hij werd met zware verwondingen aan rug en hals afgevoerd. Kort nadat Baglan werd binnengebracht in het Adrz-ziekenhuis in Goes bezweek hij aan zijn verwondingen.

Twee weken na de fatale schietpartij werd A.H. bij West-Souburg door een arrestatieteam in de boeien geslagen. L.J. meldde zichzelf op 11 mei bij de politie, nadat hij was teruggekeerd uit Dubai. Beiden zitten sindsdien in de gevangenis.

Ruzie tussen Baglan en J.

Aan de fatale schietpartij ging een ruzie vooraf tussen Baglan en J. Ze hadden onenigheid over foto's waarop een vrouw te zien was. J. en H. gingen naar Goes om het ‘uit te praten’ en op de parkeerplaats aan het Geldeloozepad kwam het tot een confrontatie. Over en weer vielen rake klappen en vervolgens werd er geschoten. Het OM denkt dat H. de schoten afvuurde, nadat J. de opdracht had gegeven.

Tijdens twee losse, tussentijdse zittingen bepaalde de Middelburgse rechtbank vrijdag dat zowel H. als J. langer in de cel moet blijven. Beide keren zaten meerdere familieleden van Baglan in de rechtszaal, onder wie zijn moeder.

Het politieonderzoek naar de schietpartij is inmiddels afgerond, zo vertelde de officier van justitie. En de verwachting is dat het eind-procesverbaal waarschijnlijk op 1 september gereed is zodat advocaten met hun onderzoekswensen kunnen komen. Op 13 oktober staat de volgende voorbereidende zitting gepland en dan buigt de rechter zich opnieuw over het voorarrest van de mannen. Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak is nog geen datum bepaald.

De omgekomen Onur Baglan was bij veel Goesenaren bekend, omdat hij van 2017 tot 2019 een restaurant runde in de binnenstad van Goes. Sinds twee jaar was hij eigenaar van een autopoetsbedrijf buiten het centrum van de stad. Bekenden van Baglan reageerden geschokt op zijn overlijden.