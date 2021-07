Michelle wil later docente worden. ‘Ik zie het als een eer om jonge mensen iets te kunnen leren’

VIDEO Goese miss rent met schoolkin­de­ren voor het goede doel

8 juli GOES - Tussen de schoolkinderen die rondjes renden over het sportveld aan de Oranjeweg in Goes liep donderdagochtend ook een heuse beauty-miss. Chanel Ebhulu had de sponsorloop opgezet in de hoop veel geld op te halen voor kinderen die in armoede leven.