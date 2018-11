Mevrouw Götz: ‘Dankzij de Borselse sprinter ben ik niet eenzaam’

Inloophuis Oase in Goes is nu een stuk beter te vinden

17:55 GOES - ‘Waar zit dat inloophuis toch?’ Elke Schiebaan, raadslid voor de SGP/CU in Goes, moest onlangs goed zoeken toen ze op weg was naar Inloophuis Oase in de Goese Polder. Een cadeau voor de voorziening was dan ook snel bedacht: een vlag, om de vindbaarheid te vergroten.