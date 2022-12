Met koopzondag, kerstmarkt en het kerstpaleis is je rondje Goes compleet

Albert Boonman is werkzaam als coördinator evenementen voor Goes Marketing en is de afgelopen tijd samen met zijn collega’s druk in de weer geweest om dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer een kerstmarkt in de Grote Kerk te organiseren. De gehele organisatie is in handen van Goes Marketing. ,,We huren de kerk, vragen een vergunning aan en regelen de rest van A tot Z”.