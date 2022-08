Met honger naar huis? Onmogelijk bij ’t Anker in Yese

MIJN FAVORIETHoe weet je dat je op vakantie in een toeristisch oord bij een goed eettentje bent aangekomen? Nou, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar zélf in de keuken blijkt te staan. En als de helft van zaak gevuld is met ‘locals’. Oh ja, een beknopte menukaart is ook altijd een goed teken. Dan weet je dat wat je voorgeschoteld krijgt echt vers is. Eetcafé ’t Anker in mijn woonplaats Yese scoort een dikke voldoende op al deze punten.