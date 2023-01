Met Goese boa's de nieuwjaarsnacht in: ‘In uniform ben je een leuk doelwit’

Als ordehandhaver zichtbaar zijn als iedereen naar buiten stormt om vuurwerk af te steken, is de kat op het spek binden. Net voor de klok twaalf uur slaat, gaan de vier boa's die Goes met oud en nieuw inzet dus even terug het stadskantoor in. ,,In uniform ben je nou eenmaal een leuk doelwit", verklaart teamleider Robert Paling alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De fotograaf en de verslaggever van de PZC krijgen instructies. ,,Zorgen jullie straks buiten dat jullie een beetje afstand van ons houden. Zo word je niet met ons geassocieerd als de sfeer omslaat. Je wilt niet in een confrontatie belanden.”