Met een roze limousine op de koffie bij zanger Alwin: ‘De rollen zijn nu even omgedraaid’

Hollandse deuntjes klinken in de straat. Op de rode loper voor het huis van Alwin Rennen staat een lakei - rode lange jas, wit geschminkt gezicht - om fans te onthalen. ,,Welkom op de koffie bij Alwin!”, zegt hij. Nog voor je de tuin in komt, kun je al een hap van een bolus nemen. Schalen vol staan er op de bar. Koffie erbij? Fris, wijn, bier? Alles is er.