Met dokter Kronenberg verdwijnt de huisarts uit Hoedekenskerke: ‘Ach, dat is vooral een gevoelskwestie’

Dokter Kronenberg had donderdag zijn laatste werkdag en gaat nu met pensioen. Toen hij met zijn vrouw Dorien in juli 1991 vanuit Arnhem in Hoedekenskerke terechtkwam, was hij de eerste die niet in de officiële dokterswoning ging wonen. ,,Dat was villa Boerhaave, aan de Kerkstraat. Mijn voorganger, dokter Hans Kole, wilde daar blijven.” En dus bouwde het echtpaar een deel van de de eigen woning aan de Molenstraat om tot praktijk.