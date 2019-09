Met de stoomtrein naar het open lucht restaurant

Het is het eerste wapenfeit van de ‘betere’ restaurants Scherp en Gespleten Arent (Middelburg), Mezger in Domburg, De Kleine Toren van Baarland, 't Vlasbloemeken in Koewacht, Spetters in Breskens en Katseveer in Wilhelminadorp. De gasten stapten op in Goes. Onderweg waren er enkele culinaire stops. Op het eindpunt Hoedekenskerke stonden bestek en glazen op het perron gereed. De deelnemers konden op het SGB-terrein in ‘tentjes’ van de zeven restaurants allerlei hapjes opscheppen. Verder waren er een kaastent, een koffiebar en een barbecue-demonstratie.