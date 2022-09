Met dank aan ‘Kromo’ is nieuwe hypermoderne zwembad van Kapelle nu ook officieel open

met video Sergio Herman is met Hommage terug bij de Zeeuwse mossel: ‘Dit boek is ook een eerbetoon aan mijn vader’

Zaterdag is hij al te gast bij het tv-programma Matthijs gaat door, maar maandag presenteert topchef Sergio Herman in Yerseke pas officieel zijn nieuwe kookboek Hommage. Het is een ode aan de Zeeuwse mossel en tevens een buiging voor zijn ouders. ,,De mossel heeft ons gezin gevormd.”

12 september